29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Meksika’da aileler LGBT dayatmasına karşı yürüdü! LGBT propagandası yapan okul kitapları yakıldı

Meksika’da aileler LGBT dayatmasına karşı yürüdü! LGBT propagandası yapan okul kitapları yakıldı

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
ABONE OL
Meksika’da aileler LGBT dayatmasına karşı yürüdü! LGBT propagandası yapan okul kitapları yakıldı

Meksika'da aileler okul kitaplarında LGBT propagandası yapıldığı gerekçesiyle protesto düzenledi.  Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ve LGBT propagandası yapan okul kitapları yakıldı.

Meksika'da çocuklarını LGBT dayatmasından korumak isteyen aileler protesto düzenledi. Meksika'da aileler, LGBT propagandası yapılan okul kitaplarını yaktı.

Okullarda dağıtılan kitaplarda yer alan içeriklerden rahatsız olan aileler bir araya gelerek okul kitaplarını ateşe verdi.

Söz konusu kitapların Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtıldığına dikkati çeken aileler söz konusu kitapların kullanmasına karşı çıktı.

LGBT dayatmasına karşı protesto yürüyüşü de yapan aileler ellerinde "Eğitime evet, beyin yıkamaya hayır" yazan pankartlar taşıdı. Binlerce ailenin katıldığı gösteri de LGBT karşıtı sloganlar da atıldı.

LGBT terörü! Kitaplar ateşe verildi LGBT TERÖRÜ!' KİTAPLAR ATEŞE VERİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de LGBT terörü! ABD'DE LGBT TERÖRÜ!
ABD’de okullarda LGBTQ+ eğitimi! Aileler... ABD'DE OKULLARDA LGBTQ+ EĞİTİMİ! AİLELER...
Sanatçı Ali Kınık’tan LGBT özendiricilerine tepki! SANATÇI ALİ KINIK'TAN LGBT ÖZENDİRİCİLERİNE TEPKİ!
Barack Obama’dan skandal mektup! BARACK OBAMA'DAN SKANDAL MEKTUP!
LGBT sapkını Şahika Yüksel gözünü çocuklara dikti! LGBT SAPKINI ŞAHİKA YÜKSEL GÖZÜNÜ ÇOCUKLARA DİKTİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA