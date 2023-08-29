Meksika’da aileler LGBT dayatmasına karşı yürüdü! LGBT propagandası yapan okul kitapları yakıldı

LGBT dayatmasına karşı protesto yürüyüşü de yapan aileler ellerinde "Eğitime evet, beyin yıkamaya hayır" yazan pankartlar taşıdı. Binlerce ailenin katıldığı gösteri de LGBT karşıtı sloganlar da atıldı.

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