30 Ağustos 2023, Çarşamba
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SON DAKİKA! Gabon'da darbe girişimi! 'Seçimler iptal edildi kurumlar kapatıldı'

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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SON DAKİKA! Gabon’da darbe girişimi! ’Seçimler iptal edildi kurumlar kapatıldı’

Son dakika haberine göre Gabon'da ulusal radyoyu ele geçiren bir grup, askeri darbe girişiminde bulunduklarını bildirdi. Askerler, seçimlerin iptal edildiğini ve kurumların kapatıldığını açıkladı.

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