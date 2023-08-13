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ABD'nin LGBT terörü düşkünlüğü! Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın gençken yazdığı skandal mektup ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2023
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ABD’nin LGBT terörü düşkünlüğü! Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın gençken yazdığı skandal mektup ortaya çıktı

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın gençliğinde sevgilisine yazdığı skandal mektup gündeme bomba gibi düştü. Obama’nın Kasım 1982’de Alex McNear’a yazdığı mektupta “Eşcinsellik ilgili olarak, bunun kendini şimdiki zamandan uzaklaştırma girişimi, belki de dünyevi hayatın sonsuz maskaralığını sürdürmeyi reddetme olduğuna inandığımı söylemeliyim. Biliyorsun, erkeklerle her gün beraber oluyorum ama hayal gücümde” ifadeleri şok etkisi yarattı.

ABD'nin 44. başkanı olan Barack Obama'nın genç iken sevgilisine yazdığı mektup ortaya çıktı.

"ERKEKLERLE BERABER OLMAYI HAYAL EDİYORUM"

Eski bir kız arkadaşa yazılan 40 yılı aşkın eski mektup, büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

21 yaşında olan Barack Obama'nın, Kasım 1982'de Alex McNear'a yazdığı mektupta, "Eşcinsellik ilgili olarak, bunun kendini şimdiki zamandan uzaklaştırma girişimi, belki de dünyevi hayatın sonsuz maskaralığını sürdürmeyi reddetme olduğuna inandığımı söylemeliyim. Biliyorsun, erkeklerle her gün beraber oluyorum, ama hayal gücümde" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

21 yaşındayken kaleme alınan mektupta Obama, McNear ile Los Angeles'ta Occidental College'ta okurken birlikte olmuştu.

Mektubun şu an Emory Üniversitesi'nde saklandığı belirtildi. İki kız çocuğu babası olan Obama 1992 yılında Michelle Obama ile evlenmişti. Obama'nın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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