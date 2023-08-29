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Meksika’da aileler LGBT dayatmasına karşı yürüdü! LGBT propagandası yapan okul kitapları yakıldı

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Giriş: 29.08.2023 18:05
Güncelleme:29.08.2023 18:07
Meksika'da aileler okul kitaplarında LGBT propagandası yapıldığı gerekçesiyle protesto düzenledi.  Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ve LGBT propagandası yapan okul kitapları yakıldı.
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