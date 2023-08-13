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LGBT sapkını Şahika Yüksel gözünü çocuklara dikti! "18 yaşındaki çocuklar baskılayıcı hormonlar kullanabilir

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Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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LGBT sapkını Şahika Yüksel gözünü çocuklara dikti! 18 yaşındaki çocuklar baskılayıcı hormonlar kullanabilir

Dini değerleri, aile ve toplum yapısını hiçe sayan LGBT zihniyetinin Türkiye ağı Prof. Dr. Şahika Yüksel, çocukları hedef alıcı skandal açıklamalarıyla gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda olduğu yıllarda gençleri cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ve ergenlik durdurucu ilaçlara yönlendirdiği iddia edilen Yüksel’in “18 yaşından küçüklere cinsiyet baskılayıcı hormonlar kullanılabilir." Sözleri sosyal medyada tepki topladı. İşte tüm detaylar…

Sapkın LGBT zihniyeti son yıllarda hedef kitlesini çocuklara kadar indirdi ve açıktan yürüttüğü algı çalışmaları artık adeta dayatma sistemine döndü. Türkiye'de ve dünyada tepki gören zihniyetin öncüsü olarak bilinen Prof. Dr. Şahika Yüksel, yaptığı açıklamalarıyla sosyal medyada infiale sebep oldu.
Aile ve toplum yapısını hedef alan itiraf niteliğindeki konuşmasıyla bu sapkın zihniyete karşı anne ve babalar çocukları için koruma kalkanı görevi almalıdır.

"18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE CİNSİYET BASKILAYICI HORMONLAR KULLANILABİLİR"

Yüksel, tepki toplayan açıklamalarında akılalmaz rezil ifadelere şu şekilde yer verdi:

"Cinsiyet geçişi anlık bir iş değil, geçiştir. Geçiş sürecinde önce cinsiyet kimliğine uygun sosyal olarak görülme ve bedensel özelliklere sahip olma talebiyle başlar ve cinsiyetle birebir düşmeyen giysiler, davranışlar, jestler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Kişinin hazır olduğunu düşündüğümüzde kendisine geri dönüşü olan bir tedavi olan hormon tedavisiyle bedensel değişiklikler ortaya çıktığında ya da sahip olduğu cinsiyetin özellikleri törpülenip geri döndüğünde, bundan memnun kaldıklarında kalıcı, o zaman geri dönüşü olmayan cerrahi operasyonlara da artık hazır diye düşünülür.

Bütün bu sürecin en başından itibaren ruh sağlığı uzmanları devrededir. 18 yaşının üstündeyse biyolojik olarak doğumdan kadın olanlara, trans erkek olmak isteyenlere erkeklik hormonları testosteron, doğumdan erkek olanlara da kadınlık hormonları verilmektedir. Eğer 18 yaşının altındaysa bu ergenler de vücutlarından çok rahatsız olduğu için cinsiyetlerini baskılayıcı hormonlar kullanabilir.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Şahika Yüksel'in skandal sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

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