LGBT sapkını Şahika Yüksel gözünü çocuklara dikti! "18 yaşındaki çocuklar baskılayıcı hormonlar kullanabilir

"18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE CİNSİYET BASKILAYICI HORMONLAR KULLANILABİLİR"

Yüksel, tepki toplayan açıklamalarında akılalmaz rezil ifadelere şu şekilde yer verdi:

"Cinsiyet geçişi anlık bir iş değil, geçiştir. Geçiş sürecinde önce cinsiyet kimliğine uygun sosyal olarak görülme ve bedensel özelliklere sahip olma talebiyle başlar ve cinsiyetle birebir düşmeyen giysiler, davranışlar, jestler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Kişinin hazır olduğunu düşündüğümüzde kendisine geri dönüşü olan bir tedavi olan hormon tedavisiyle bedensel değişiklikler ortaya çıktığında ya da sahip olduğu cinsiyetin özellikleri törpülenip geri döndüğünde, bundan memnun kaldıklarında kalıcı, o zaman geri dönüşü olmayan cerrahi operasyonlara da artık hazır diye düşünülür.