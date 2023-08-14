Sanatçı Ali Kınık LGBT sapkınlığına özendiren isimlere tepki gösterdi: Değerlerimizi çiğnetmeyeceğiz!
Sanatçı Ali Kınık, Afyonkarahisar'da verdiği konserde, LGBT sapkınlığı hakkında konuşurken buna özendiren ünlü isimlere de tepki gösterdi. "Biz çocuklarımızın beyninin kirletilmesine müsaade etmeyecek, 3-5 tane fazla konsere çıkacaklar diye sahnede ahlaksızlığı öğütleyenlere prim vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Milliyetçi kimliğiyle adından söz ettiren sanatçı Ali Kınık, Türkiye'de ve dünyada tepki gören LGBT sapkınlığına özendirme hadsizliğinde bulunan ünlü isimleri topa tuttu.
Usta sanatçı, Afyonkarahisar konserinde vatandaşlara seslendi. LGBT zihniyetine karşı herkesi mücadeleye davet ederek, "Bu bizim insanlık görevimiz" dedi.
"PİRİM VERMEYECEĞİZ, MÜSADE ETMEYECEĞİZ"
Sanatçı Ali Kınık, "Biz çocuklarımızın beyninin kirletilmesine müsaade etmeyecek, 3-5 tane fazla konsere çıkacaklar diye sahnede ahlaksızlığı öğütleyenlere prim vermeyeceğiz. Ama işin daha da acı tarafı, bu konuda bir güç merkezinin oluşmasıdır. Ahlaksızlığı öğütleyenlerin daha fazla popüler yapılmasıdır, göz önüne alınmasıdır, daha fazla insanın karşısına çıkarılmasıdır. Bunlarla mücadele edeceğiz..." diyerek konuşmasına şöyle devam etti:
"Siyaset üstü kavramlarımız vardır, bunları yere düşürmeyeceğiz. Bunlar bayrağımızdır, dinimizdir, töremizdir, vatanımızdır, şehitlerimizdir. Bu kavramları başımızın üstünde taşıyacağız. Aynı milletin evlatları olduğumuzu unutmadan bunlara karşı savaşanlara da değerlerimizi çiğnetmeyeceğiz."
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