Sanatçı Ali Kınık LGBT sapkınlığına özendiren isimlere tepki gösterdi: Değerlerimizi çiğnetmeyeceğiz!

"PİRİM VERMEYECEĞİZ, MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Sanatçı Ali Kınık, "Biz çocuklarımızın beyninin kirletilmesine müsaade etmeyecek, 3-5 tane fazla konsere çıkacaklar diye sahnede ahlaksızlığı öğütleyenlere prim vermeyeceğiz. Ama işin daha da acı tarafı, bu konuda bir güç merkezinin oluşmasıdır. Ahlaksızlığı öğütleyenlerin daha fazla popüler yapılmasıdır, göz önüne alınmasıdır, daha fazla insanın karşısına çıkarılmasıdır. Bunlarla mücadele edeceğiz..." diyerek konuşmasına şöyle devam etti: