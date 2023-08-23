ABD’de LGBT karşıtı eylem: Karşıt gruplar arasında çatışma çıktı! “Okullarda eğitimi verilmemeli”

"ÇOCUK PORNOSU DERS KİTAPLARINDAN ÇIKARILMALI"

Protesto gösterisine Güney Kaliforniya'nın dört bir yanından göstericiler katıldı. Göstericilerin elinde LGBTQ+ topluluğu ve cinsiyetle ilgili eğitim hakkındaki tartışmaların okullardan uzak tutulmasını talep eden uzun bir sorun listesi vardı. Ben Richards adlı bir gösterici LGBTQ+ eğitiminin beyin yıkama sistemi olduğunu ve çocuk pornosu içeren kitapların okullardan çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi. Ebeveynler, ayrıca, çocuklarının okullarda cinsiyetini "transseksüel" şeklinde tanımlaması durumunda haberdar edilmek istiyor.