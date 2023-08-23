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ABD’de LGBT karşıtı eylem: Karşıt gruplar arasında çatışma çıktı! “Okullarda eğitimi verilmemeli”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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ABD’de LGBT karşıtı eylem: Karşıt gruplar arasında çatışma çıktı! “Okullarda eğitimi verilmemeli”

ABD’de okullarda eğitimi verilen LGBTQ+ karşıtı aileler Los Angeles sokaklarına akın etti. LGBTQ+ eğitimi ve ders kitaplarında çocuk pornosunun yer alması tepkiyle karşılandı. Eylemleri çakışan sapkın LGBTQ+ provokatörlerle aileler arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

Sapkın zihniyet LGBT'nin en büyük fon ayağı olan ABD'deki okullarda çocukların hedef alınması ailelerden son sürat tepki gördü. Okullarda LGBTQ+ eğitimi verilmesine karşı çıkan ebeveynler, belediye binasından Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi genel merkezine yürüdü. LGBTQ+ topluluğu ve cinsiyetle ilgili eğitim hakkındaki tartışmaların okullardan uzak tutulmasını talep eden göstericilerin LGBTQ+ destekçisi grup ile karşı karşıya geldi. Ardından göstericiler arasında gerilim yaşanarak çatışma çıktı.

"ÇOCUK PORNOSU DERS KİTAPLARINDAN ÇIKARILMALI"

Protesto gösterisine Güney Kaliforniya'nın dört bir yanından göstericiler katıldı. Göstericilerin elinde LGBTQ+ topluluğu ve cinsiyetle ilgili eğitim hakkındaki tartışmaların okullardan uzak tutulmasını talep eden uzun bir sorun listesi vardı. Ben Richards adlı bir gösterici LGBTQ+ eğitiminin beyin yıkama sistemi olduğunu ve çocuk pornosu içeren kitapların okullardan çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi. Ebeveynler, ayrıca, çocuklarının okullarda cinsiyetini "transseksüel" şeklinde tanımlaması durumunda haberdar edilmek istiyor.

KARŞIT GRUPLAR ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Sapkın zihniyete destek verenler ve karşıtlarının karşı karşıya gelmesinin ardından onlarca polis olay yerine geldi, iki grubu ayırmak için çatışma hattı kurdu.

"ANAOKULUNDA BU TÜR KONULARIN ÖĞRETİLMESİ YANLIŞ"

LGBTQ+ karşıtı bir ebeveyn olan John, okullarda çocuklarına aynı cinsiyette ebeveynlerden bahseden kitaplar okunmasına itiraz etti ve "Anaokulunda bu tür konuların öğretilmesi yanlıştır. Anaokulundayken onlara böyle şeyler anlatmaya başladığınızda beyinlerinde bu fikir oluşacaktır." dedi.

OKULLARDA LGBTQ+ EĞİTİMİ

2011'de tüm okulların sosyal bilgiler eğitim programında LGBTQ+ Amerikalıların katkıları hakkında ders vermesini zorunlu kılan 48 sayılı Senato Yasa Tasarısı yasalaştı. Yeni önerilen yasa tasarısı ise okullarda LGBTQ+ tarihinin öğretilmesine yönelik gereklilikleri güçlendirecek ve okul yönetimlerinin bu tarz içerikleri yasaklamasını engelleyecek.

Söz konusu yasa tasarıları, LGBT+ destekçilerinin talep ettiği toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilgili çok sayıda eyalet yasasından yalnızca ikisi.

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