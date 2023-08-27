27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD’de LGBT terörü skandal boyutlarıyla göz önünde! Kıza benzemesi için hadım edildi...

ABD’de LGBT terörü skandal boyutlarıyla göz önünde! Kıza benzemesi için hadım edildi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
ABONE OL
ABD’de LGBT terörü skandal boyutlarıyla göz önünde! Kıza benzemesi için hadım edildi...

ABD’de LGBT terörü yeni skandalları ile gündeme gelmeye devam ediyor. LGBT, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılıyor. Küçük yaştaki çocukların doğal gelişim sürecini etkileyen bu sapkın dayatma, yozlaşmanın farklı boyutlarını ortaya koyuyor. ABD’de bir erkek çocuğu, kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollardan hadım edilen ve hormon ilaçları kullandırılan çocuğun annesine "Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?" sorusunu sorduğu video skandal durumu gözler önüne serdi.

Toplumun ahlakını bozan küresel tehlike LGBT terörü, küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkiliyor. LGBT, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılmaya devam ediyor.

ABD'de bu tedaviyi gören bir çocuğun yaşadığı dram da sosyal medyada gündem oldu.

'ERKEK OLURSAM BENİ SEVECEK MİSİN?'

Kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollarla hadım edilen Josey isimli çocuğun, annesine "Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?" dediği görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

BU TEHLİKEYE KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Videonun ABD'de yayın yapan NBC televizyonunda 2012 yılında çekilen bir programa ait olduğu ortaya çıksa da durumun vahametini gözler önüne seren bu görüntüler büyük tepki çekti.

Çocuklarını sapkın LGBT teröründen korumak isteyen vatandaşlar, yaklaşan büyük tehlikeye dikkat çekerek önlem alınması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Josey'e hormon tedavisi uygulanmadan önceki görüntüleri de programda yayınlandı:

ABD LGBT SAPKINLIĞINA ÇANAK TUTUYOR!

ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirliyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

Bu sapkınlığın son örneği ise Pentagon'un resmi sosyal medya hesabından eşcinsel binbaşının fotoğrafının paylaşılması oldu. Söz konusu paylaşımda, "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor." denildi.

Öte yandan ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU

Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." demişti.

Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

ABD’de okullarda LGBTQ+ eğitimi! Aileler...
CHP’den LGBT terörüne açık destek!
Beyaz Saray LGBT terörüne teslim oldu!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA