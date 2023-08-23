TASS: Wagner lideri Prigojin'in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü
Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde ise uçağın yere düştükten sonra bir anda patlamayla alev alıp yandığı aldığı görüldü. Öte yandan Prigojin’in uçağı ile ilgili A Haber’e konuşan Rusya-Avrasya Uzmanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve "Uçak havadayken bir patlama oldu" dedi.
TASS'a göre Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü.
Uçakta 10 kişi olduğu açıklandı.
TASS haber ajansı, Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğunu belirtti.
Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.
UÇAKTA MIYDI?
Yetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.
İŞTE UÇAĞIN DÜŞME ANI
Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde, uçağın yere düştükten sonra bir anda patlamayla alev alıp yandığı aldığı görüldü.
"UÇAKTA BİR PATLAMA OLDU"
Öte yandan Prigojin'in uçağı ile ilgili A Haber'e konuşan Rusya-Avrasya Uzmanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve "Uçak havadayken bir patlama oldu" ifadelerine yer verdi.
RUSYA'DA "PROJİN AYAKLANMASI" VE YAŞANANLAR
Prigojin, 24 Haziran 2023'te beraberindeki savaşçılarla Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda, Prigojin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.
Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi.
Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.
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