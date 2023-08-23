TASS: Wagner lideri Prigojin’in listede bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü

RUSYA'DA "PROJİN AYAKLANMASI" VE YAŞANANLAR

Prigojin, 24 Haziran 2023'te beraberindeki savaşçılarla Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda, Prigojin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.

Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi.

Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.