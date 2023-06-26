26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Prigojin liderliğindeki Wagner darbesi çözüldü: Tedbirler kaldırıldı

Prigojin liderliğindeki Wagner darbesi çözüldü: Tedbirler kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2023
ABONE OL
Prigojin liderliğindeki Wagner darbesi çözüldü: Tedbirler kaldırıldı

Rusya'nın bazı bölgelerinde Wagner'in Rus hükümetine isyanı nedeniyle uygulanan önlemlerin kaldırıldığı bildirildi. Diğer yandan, Rusya'nın Voronej bölgesinde de terörle mücadele operasyon durumunun iptal edildiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA