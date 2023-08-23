ABD’den PKK/YPG terörüne açık destek! CENTCOM Komutanı Suriye’de işgal edilen kamp bölgesini ziyaret etti

Kurilla'nın, Hol ve Roj kamplarının sözde yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştüğüne işaret edilen açıklamada, CENTCOM Komutanı'nın buradaki "insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini" denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Kurilla'nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını belirttiği kaydedildi.