ABD'den PKK/YPG terörüne açık destek! CENTCOM Komutanı Suriye'de işgal edilen kamp bölgesini ziyaret etti
ABD terör örgütü PKK’yı beslemeyi sürdürüyor. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD’nin skandalları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD Eski Savunma Bakanı Christopher Miller’ın Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin’le verdiği haince poz gözler önüne serilmişti. Bu kez ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın, 21 Ağustos'ta Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiği ve belirtilen iki kampa gittiği aktarıldı.
Kurilla'nın, Hol ve Roj kamplarının sözde yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştüğüne işaret edilen açıklamada, CENTCOM Komutanı'nın buradaki "insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini" denetlediği ifade edildi.
Açıklamada, Kurilla'nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını belirttiği kaydedildi.
CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü bildirildi.
HOL VE ROJ KAMPLARI
PKK/YPG, Haseke ilinde yer alan Hol ve Roj kamplarında, Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyelerinin aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.
Kamplarda, örgütün alıkoyduğu çoğu sivil on binlerce kişi insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.
BM ve sivil toplum örgütleri, 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişinin tutulduğunu ve insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
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