Sandviç satıcılığından Putin’in şefliğine! Rusya’yı karıştıran adam: Prigojin | Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin kimdir?

Cezaevinden çıktıktan sonra sosisli sandviç satmaya başlayan Wagner şefi, işlerini kısa süre içinde büyüttü. Sadece bir kaç yıl içinde lüks restoranların sahibi oldu ve Rusya'nın zengin ve elit çevresi ile yakın ilişkiler kurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, özellikle yurt dışından gelen yabancı konuklarını Prigojin'in lüks restoranlarında ağırlamaya başladı.

İkili arasındaki ilişki kısa sürede ilerledi. Çok geçmeden Prigojin, Rus hükümeti ile sözleşmeler imzaladı ve Yemek şirketi ile Kremlin'e hizmet vermeye başladı.