Son dakika: Görüşmeden 11 gün sonra açıklandı! Kremlin Putin ve Wagner patronu Prigojin'in buluştuğunu doğruladı
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isyandan beş gün sonra 29 Haziran'da Wagner PMC başkanı Yevgeny Prigojin ile Kremlin'de bir araya geldi. Bu, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın basın sekreteri Dmitry Peskov tarafından gazetecilere duyuruldu. Peskov, Wagner Grubu'nun başarısız ayaklanma tarihine atıfta bulunarak, "Putin, 24 Haziran olaylarıyla ilgili değerlendirmesini yaptı" dedi.
Rusya'da yaşanan tehlikeli gerilimin etkileri sürmeye devam ediyor. Gerilimin baş rolünü çeken Wagner paralı asker grubun kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı. Kremlin ayaklanmayı bastırmış olsa da isyanın yankıları hala devam ediyor. Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya'nın yaşadığı en uzun 24 saate neden olan Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin'i, 25 Haziran'ın ilk saatlerinden bu yana kimse görmedi.
LUKAŞENKO 'PUTİN'İN ŞEFİ' LAKAPLI PRİGOJİN'İN ÜLKESİNDE OLDUĞUNU DUYURDU
Birkaç gün sonra Belarus lideri Lukaşenko 'Putin'in Şefi' lakaplı Prigojin'in ülkesinde olduğunu söyledi. Lukaşenko, geçen hafta ise Wagner'in patronunun Rusya'nın St. Petersburg kentinde olduğunu duyurdu.
KRİTİK GÖRŞME 3 SAAAT SÜRDÜ
Görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğünü söyledi. PMC müfrezelerinin komutanları katıldı, toplam 35 kişi hazır bulundu.
PUTİN PMC TEMSİLCİLERİNE İSTİHDAM SEÇENEKLERİ SUNDU
Putin'in, askeri bölüğün cephedeki eylemleri ve 24 Haziran olaylarına ilişkin değerlendirmesini yaptığını, komutanların açıklamalarını da dinlediğini sözlerine ekledi. Olayların kendi versiyonlarını başkana sundular. "Devlet başkanının sadık destekçileri ve askerleri" olduklarına ve "Anavatan için savaşmaya devam etmeye hazır olduklarına" dair güvence verdiler. Putin, PMC temsilcilerine istihdam seçenekleri sundu.
WAGNER KOMUTANLARI PUTİN'E VE RUS ORDUSUNA SADAKATLERİNİ DİLE GETİRDİLER
Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre, üç saat süren görüşmede Vladimir Putin Wagner yöneticilerinin ne olup bittiğine dair görüşlerini dinledi ve onlara Ukrayna'daki savaşta kullanmaları için daha geniş seçenekler sundu. Wagner komutanları söz konusu buluşmada Putin'e ve Rus ordusuna sadakatlerini dile getirdiler.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter'da NATO zirvesi öncesinde Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba ile "önemli bir görüşme" yaptığını ve NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin devam etmesi konusunda oradaki görüşmeleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Wimbledon seyircileri, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya yenilen Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka'yı yuhaladı. Yuhalamalar , Ukraynalı oyuncuların savaşı protesto etme politikasına uygun olarak, maçtan sonra çiftin el sıkışmamasına odaklanıyor gibi görünüyordu . Tenis turnuvası, 2022'de yasaklanan Rus ve Belaruslu oyuncuları bu yıl yeniden ağırladı.
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