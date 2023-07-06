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Düşman kellelerinden tablo! Evinden çıkanlar şoke etti | Prigojin nerede?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Düşman kellelerinden tablo! Evinden çıkanlar şoke etti | Prigojin nerede?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu.  Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in kayıp lideri Yevgeny Prigojin’nin nerede olduğunu açıklarken, Rus medyası Prigojin’nin evine yapılan baskının görüntülerini yayınladı. İşte şoke eden görüntüler...

Geçen hafta paralı asker grubu ile yürüyüşe çıkan ve Rusya'nın askeri kanadına karşı 'isyan' çağrısında bulunan Yevgeny Prigojin'nin nerede olduğu sorusu günlerdir dünyada merak konusu.

LUKAŞENKO AÇIKLADI: PRİGOJİN ST.PETERSBURG'DA

Hürriyet'in haberine göre, merak edilen sorunun cevabını bugün isyan girişiminin bastırılmasında aracı olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko verdi. Düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Belaruslu lider, Wagner'in bir Rus şirketi olduğunu, liderinin nerede olduğu sorusunun kendisine sorulmaması gerektiğini belirterek, "Bu bir Rus şirketi. Dolayısıyla bu soru kesinlikle benim için değil. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri kamplarında. Prigojin'e gelince, o St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi.

RUS MEDYASI EVİNE DÜZENLENEN BASKININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Wagner'in başarısız isyanı sonrası Rus hükümeti Prigojin'in tüm izlerini silmeye çalışıyor. Wagner destekçisi medya kuruluşları bir bir kapatılırken, Rus İzvestia gazetesi Prigojin'in evine düzenlenen baskının görüntülerini yayınladı.

Baskının görüntüleri bugün Batı medyasında büyük yankı uyandırdı. Prigojin'in ofisinin de yer aldığı özel mülke yapılan baskında 10 milyar Ruble para ve çok sayıda kutu ele geçirildi.

KAN DONDURAN TABLO, PERUKLAR...

Prigojin'in malikanesinin çok lüks bir şekilde diyazn edildiği görülürken, evden çok sayıda silah ve tüfek çıktı. Ancak insanların ilgisini çeken asıl detay bir dolap içinde saklanan farklı renk ve modellerdeki peruklar oldu. Evde bulunan çerçeveli bir tabloda ise, Prigojin'in düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf bulundu.

Özel yüzme havuzu, helikopter pisti, sauna, spor salonu ve tıbbi muayenehane gibi özel bölümleri olan ultra lüks evde ayrıca Prigojin'in dua etmek için kullandığı özel bir ibadethane olduğu görüldü.

ZAFER SÖZÜ VERMİŞTİ

Yevgeny Prigojin son olarak yayınladığı sesli mesajında Rusya'ya adeta meydan okuyarak yeni zaferlerin sözünü verdi. Başkent Moskova'ya başlattıkları silahlı ilerlemeyi "adalet yürüyüşü" olarak nitelendiren Prigojin, sesli mesajında "Adalet yürüyüşümüz, hainlerle mücadeleyi ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyordu. Bence bunu büyük ölçüde başardık" ifadelerini kullandı.

Wagner'in dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna yanıt veren Prigojin, "Yakın zamanda cephede yakın zaferlerimizi göreceğinizden eminim" ifadelerini kullanarak, Wagner'in faaliyetlerinin devam edeceği sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı askeri grup Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya'ya karşı giriştiği darbe girişiminde geri adım attı. "Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin geçen Cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti.

Rusya'da Wagner krizinin çözümü için Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşerek anlaşma sağladı. Belarus, görüşmenin ardından Prigojin'in tansiyonu düşürmeyi ve savaşçıların Rusya'da ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Kremlin yönetimiyle anlaşan Wagner lideri de, üslerine döneceklerini açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Wagner lideri Evgeny Prigojin birliklerine geri çekilme talimatı verdi.

Talimatın ardından Wagner birlikleri başta kontrol altına aldığı Rostov olmak üzere Voronej ve Lipetsk'ten geri çekilmeye başladı.

Kendi üslerine geri dönen askerler silahlarını zırhlı araçlara doldurarak kent meydanlarından ve otoyollardan ayrıldı.

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