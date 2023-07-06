Düşman kellelerinden tablo! Evinden çıkanlar şoke etti | Prigojin nerede?

KAN DONDURAN TABLO, PERUKLAR...

Prigojin'in malikanesinin çok lüks bir şekilde diyazn edildiği görülürken, evden çok sayıda silah ve tüfek çıktı. Ancak insanların ilgisini çeken asıl detay bir dolap içinde saklanan farklı renk ve modellerdeki peruklar oldu. Evde bulunan çerçeveli bir tabloda ise, Prigojin'in düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf bulundu.

Özel yüzme havuzu, helikopter pisti, sauna, spor salonu ve tıbbi muayenehane gibi özel bölümleri olan ultra lüks evde ayrıca Prigojin'in dua etmek için kullandığı özel bir ibadethane olduğu görüldü.