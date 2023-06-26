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Wagner lideri Yevgeniy Prigojin nerede? Dünyanın konuştuğu isimden ilk açıklama: Wagner 1 Temmuz'da varlığına son verecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Wagner lideri Yevgeniy Prigojin nerede? Dünyanın konuştuğu isimden ilk açıklama: Wagner 1 Temmuz’da varlığına son verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuk yapmasının ardından geri çekilen ve Belarus'a gideceği açıklanan Prigojin'den isyan sonrası ilk açıklama geldi.

Rus paralı askeri grup Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya'ya karşı giriştiği darbe girişiminde geri adım attı. "Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin Cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti.

Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu.

GİRİŞİM 24 SAAT SÜRDÜ

Wagner Grubu'nun isyanını bir darbe olarak nitelendiren Putin, bunun arkasında olan herkesin cezasını çekeceğini söylemişti.

Başkent Moskova'da verilen kırmızı alarmın ardından sosyal medyada dikkat çeken görüntüler yayınlandı. Başkentin girişine siperler kazılırken askerlerin ve ağır silahların savaş konumuna geçtiği görüldü. Ülke sokaklarında acil duruma geçilirken 24 saat sonra sular duruldu.

BELARUS LİDERİ DEVREYE GİRDİ

Prigojin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu isyanı sona erdirdiğini açıkladı. Prigojin, Wagner askerlerinin varılan anlaşma sonrası "kan dökülmemesi için" üslerine döndüğünü söyledi.

Yapılan anlaşmaya göre Belarus'a gitmesi karşılığında Wagner askerleri ve isyanı başlatan Prigojin'e yöneltilen suçlamaların düşürüleceği vadedildi. Yapılan açıklamaya göre Wagner grubuna mensup askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı, Prigojin'in ise Belarus'a gideceği duyuruldu.

SUÇLAMALAR DÜŞMEDİ

Ne var ki Rus basınında çıkan haberlere göre Wagner grubu hakkındaki suçlamalar düşmeyecek. Rus Kommersant gazetesi, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde kamplara dönen Wagner askerlerinin suçlamalarının düşürülmeyeceğini duyurdu.

PRİGOJİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Belarus'a gideceği söylenen Prigojin'in nerede olduğu ise merak konusu olmuştu. Durumu hakkında açıklama yapmaktan çekinmeyen Prigojin bu konuda henüz bir şey söylememişti.

WAGNER 1 TEMMUZ'DA VARLIĞINA SON VERECEK

Dünyanın merak ettiği isimden isyan sonrası ilk açıklama geldi. Prigojin "Adalet yürüyüşü başlattık, onlar bize füzeyle saldırdı. Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Hiç saldırı göstermedik ama füzeler ve helikopterler tarafından vurulduk. Wagner 1 Temmuz itibarıyla varlığına son verecek." ifadelerini kullandı.

Rus basınında ise Prigojin'in "silahlı isyan" düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunduğu belirtildi.

"AÇIK PENCERELERDEN UZAK DURSUN"

Prigojin'in yeri merak konusu olurken eski bir CIA yetkilisinden gelen açıklama çok konuşuldu. CIA Eski Direktörü David Petraeus, CNN'e yaptığı açıklamada, "Prigojin, hayatını kurtardı ama Wagner'i kaybetti. Wagner'in lideri ardın açık pencerelerden uzak durmalı" diyerek Prigojin'in öldürülme ihtimali üzerinde durdu.

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