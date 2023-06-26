Wagner lideri Yevgeniy Prigojin nerede? Dünyanın konuştuğu isimden ilk açıklama: Wagner 1 Temmuz’da varlığına son verecek

Rus paralı askeri grup Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya'ya karşı giriştiği darbe girişiminde geri adım attı. "Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin Cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti.

Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu.