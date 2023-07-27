Putin ve Wagner lideri Prigojin aynı ortamda! İkilinin arasındaki gerilim sona mı erdi?

Wagner savaşçılarını Belarus halkının onlara kucak açtığını ve buna göre hareket etmeleri gerektiği konusunda uyaran Prigojin, "Belaruslular bizi sadece 'kahraman' olarak değil bir kardeş gibi gördüklerinden dolayı herkesin buna göre hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AFRİKA'DA YENİ GÖREVLER

Wagner savaşçılarının Afrika'da yeni görevler alacaklarını da belirten Prigojin, "Hazırlanıyoruz ve çıtamızı yükseltiyoruz. Afrika'ya doğru yeni bir yola çıkıyoruz. Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna'daki) özel askeri operasyona geri döneriz" dedi.

WAGNER'İN AFRİKA'DAKİ ROLÜ

Wagner Grubu, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde oldukça etkin druumda. 2014 yılında kurulmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde Rus etkisini artırdı. Bu bağlamda Moskova'nın Afrika politikalarının uygulayıcısı olarak nitelendirilen Wagner Grubu'nun devlet tarafından da desteklendiği biliniyor.