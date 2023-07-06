Kuş yalnız mı kalıyor? 44 Milyar dolara satın almıştı ama...
Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından platforma getirilen tweet görüntüleme kısıtlamasının ardından kullanıcıların alternatif sosyal medya platformlarına olan ilgisi artıyor. Meta'nın bugün kullanıma sunduğu sosyal medya uygulaması Threads, ilk 7 saat içinde 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Threads'in yanı sıra Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky başta olmak üzere, birçok birçok uygulama da alternatifler arasında yer alıyor. İşte o uygulamalardan birkaçı...
Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in "kafes dövüşü" diyaloğu dünyanın gündemine otururken, sosyal medya dünyasının iki büyük ismi şimdi de platform rekabeti ile tekrar gündemin ilk sıralarına yükselmeyi başardı.
İŞTE ZUCKERBERG'İN YENİ PLATFORMU: THREADS
Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcının, alternatif platform arayışına girdiği bugünlerde, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sundu.
Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili bir açıklama yapan Meta şirketi, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirdi.
Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.
Instagram ile bağlantısı olan yeni sosyal medya platformunu telefonlarına indiren kullanıcılar, Instagram'daki arkadaşları ile Threads üzerinden de arkadaşlık kurabiliyor ve takipçi sayılarını hızla artırabiliyor. Online istatistik portalı Statista'nın Ocak 2023 verilerine göre, Instagram'ın aylık aktif 2 milyar kullanıcı sayısı olurken, Twitter'ın ise 556 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.
Mark Zuckerberg, Threads uygulaması kullanıma sunulduktan sonra ilk 7 saat içinde 10 milyondan fazla kullanıcının kaydolduğunu bildirdi.
BLUESKY
Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in 2021'de kurduğu Bluesky da Twitter'ın rakipleri arasında gösteriliyor.
Twitter'a benzer bir arayüze sahip platform, Dorsey'in Twitter'daki başarısı nedeniyle öne çıkıyor. Kullanıcıların Bluesky'a kayıt olması için davetiyeye sahip olması gerekiyor.
TRUTH SOCİAL
Twitter'daki hesabının kapatılmasının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Truth Social da Twitter'a rakip olarak ortaya çıkan sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Uygulama, daha çok ABD'deki Cumhuriyetçilerin kullandığı bir platform olarak biliniyor.
MASTADON
Merkeziyetsiz bir yapıda tasarlanan sosyal ağ platformu Mastadon, Twitter alternatifleri arasında yer alıyor. Verilerin tek bir kaynakta tutulmadığı, ücretsiz ve açık kaynaklı platform, farklı sunuculara kurulabiliyor. Kullanıcılar, bu sunuculardan herhangi birine kaydolup diğer sunuculardaki kullanıcılarla etkileşimde bulunabiliyor.
YAAY
Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, Twitter'a alternatif oluşturan sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor.
Yaay, gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturuyor. Puan sistemi ile Yaay'da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün oluyor.
44 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Musk'ın konuya ilişkin mektubu paylaşıldı. Söz konusu mektupta, Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasını tamamlamayı planladığı aktarıldı.
TWİTTER'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Musk'ın mektubu üzerine Twitter'dan yapılan açıklamada da SEC'e sunulan mektubun alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Şirketin niyeti, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatmaktır." ifadesi kullanıldı.
Bloomberg'in Musk'ın sosyal medya platformunu hisse başına 54,2 dolar fiyatla yeniden almayı planladığını bildirmesinin ardından Twitter hisseleri işleme durdurulmuştu. Şirketin hisseleri yeniden işleme açıldıktan sonra yüzde 22'ye yakın değer kazandı.
TWİTTER, ANLAŞMAYI FESHETTİĞİ İÇİN MUSK'A DAVA AÇMIŞTI
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.
Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.
Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.
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