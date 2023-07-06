Threads takipçi nasıl kazanılır? Threads instagram takipçi kazanmanın yolları, yöntemleri neler?

THREADS NEDİR?

Instagram'la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store'da da yerini aldı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter'a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor. Meta, platformu "metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtıyor.

Threads, üreticiler için tasarlanmış bir Slack yedeğidir. Beklediğiniz tüm entegrasyonlarla Threads, hızlı ve gündelik sohbetler için sohbet ve geri kalan her şey için zincirli tartışmalar sunuyor.