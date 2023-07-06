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Rusya duyurdu: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri imha ettik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Rusya duyurdu: Ukrayna’da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı üretimli zırhlı araçların depolandığı yerlerin, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu duyurdu.

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