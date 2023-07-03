Elon Musk tweet görüntülenmelerine kota getirdi! Kullanım limiti ne demek? Twitter kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

Elon Musk tweet görüntülemelerine kota getirdi. Peki "Kullanım limiti" ne anlama geliyor? Twitter kullanıcılarını nasıl etkileyecek? Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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