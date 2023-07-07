THREADS ÜYELİK HESAP AÇMA EKRANI! Threads nasıl hesap açılır? Threads instagram app ücretsiz mi indiriliyor?

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.



Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

Uygulamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.barcelona&gl=it&pli=1