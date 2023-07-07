THREADS ÜYELİK HESAP AÇMA EKRANI! Threads nasıl hesap açılır? Threads instagram app ücretsiz mi indiriliyor?
"Threads nasıl üye olunur?" sorusu milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads, kullanıma sunuldu. Yeni uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Bu noktada birçok kişi, Threads nasıl hesap açılır, nereden indirilir, ücretsiz mi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, threads kayıt ekranı...
Twitter'a rakip olması beklenen Threads uygulamasının kullanıma sunuldu. Threads uygulamasını kullanmak isteyenler, "Threads nedir nasıl kullanılır, üye olunur?" gibi soruları sorguluyor. İşte, instagram threads uygulamasının özellikleri ve üye olma ekranı...
THREADS NEDİR?
Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.
Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.
Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.
THREADS ÖZELLİKLERİ NELER?
-Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma
-Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme
-Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı
-Maksimum 500 karakter sınırı,
-Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme
-Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme
-Zincir oluşturabilme
-Paylaşımları beğenebilme
-Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)
-Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)
-Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)
THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?
Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.
Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.
Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.
Uygulamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.barcelona&gl=it&pli=1
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