Ukrayna lideri Zelenski’den sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek! Masada neler var?

BAŞKAN ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı

Akkuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra Ukrayna lideri Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Ukrayna liderini Türkiye'ye davet etmişti. İki lider de bu görüşmenin olabileceğine dair mutabık kalmıştı. Benzer bir görüşme de Rusya Devlet Başkanı Putin ile de gerçekleşmiş ve Putin de Türkiye'ye davet edilmişti.

İKİ ÜLKE İLE GÖRÜŞEBİLEN TEK LİDER

Gelişinin öncesinde hem bölgedeki hareketlilik hem devam eden savaş durumu hem de Türkiye'nin arabulucu rolü üstlenmesi açısından Zelenski'nin Türkiye'ye geliyor olması oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı ilk günden bu yana iki ülkenin de arasını bulabilecek şekilde bir tavır ve tutum sergilediği için esasen iki ülke ile de görüşebilen tek lider kendisi." ifadelerini kullandı.