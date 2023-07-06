Ukrayna lideri Zelenski'den sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek! Masada neler var?
Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Türkiye denge siyaseti izlerken, Tahıl Koridoru konusunu görüşmek üzere Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Zirvenin İstanbul'da yapılmasının planlandığı belirtildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "lider diplomasisi" yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin 17 Temmuz'da süresi dolacak. Tahıl Koridorunun süresinin uzatılmasına yönelik olarak BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temaslar sürüyor. Bu doğrultuda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği açıklandı.
BAŞKAN ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ
A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı
Akkuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra Ukrayna lideri Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Ukrayna liderini Türkiye'ye davet etmişti. İki lider de bu görüşmenin olabileceğine dair mutabık kalmıştı. Benzer bir görüşme de Rusya Devlet Başkanı Putin ile de gerçekleşmiş ve Putin de Türkiye'ye davet edilmişti.
İKİ ÜLKE İLE GÖRÜŞEBİLEN TEK LİDER
Gelişinin öncesinde hem bölgedeki hareketlilik hem devam eden savaş durumu hem de Türkiye'nin arabulucu rolü üstlenmesi açısından Zelenski'nin Türkiye'ye geliyor olması oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı ilk günden bu yana iki ülkenin de arasını bulabilecek şekilde bir tavır ve tutum sergilediği için esasen iki ülke ile de görüşebilen tek lider kendisi." ifadelerini kullandı.
UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar: Türkiye devleti bu savaş çıktıktan itibaren sürekli olarak birkaç şeye vurgu yapmıştı. Onlardan en önemlisi derhal ve süratle ateşkesin sağlanması konusu. Barış konusunda masa kurulması görüşmeler müzakere diplomatik yöntemlerin kullanılmasını vurguladı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurguladı.
ETKİLERİ KÜRESEL ÇAPTA
Zelenski'nin ziyareti sadece iki devlet arasındaki ilişkiler boyutunda değil bölgesel de değil küresel çapta Avrupa kıtasının güvenliği belki de iktisadi ekonomik konularındaki çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor. Atlantik ötesini ilgilendiriyor. NATO'yu BM'yi ilgilendiriyor. Küresel yapıyı ilgilendiren bir konu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türkiye'nin dış politika gündemi bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle de oldukça yoğun ve farklı gündemler her an gelişebiliyor. Bunlardan bir tanesi İsveç'i düşünürken ardından Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesi. Oldukça önemli. Zelenski Bulgaristan'daydı ardından Türkiye'ye geliyor. Devam eden Karadeniz'i istikrarsızlaştıran bölgeyi istikrarsızlaştıran kıta Avrupa'sını tehdit eden hem ekonomik istikrarsızlık var, dolayısıyla çok boyutlu bir yapıda devam eden bir savaş var. Bu savaşı bitirmek isteyen bir Türkiye var bir Cumhurbaşkanı var. Bununla ilgili daha önce atılmış adımlar var.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin İstanbul ziyareti Türkiye'nin Rusya – Ukrayna savaşındaki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye savaş başladığından beri önce ateşkes sonra da savaşın sonlandırılması için son derece aktif şekilde rol aldı ve almaya da devam ediyor. Hem Ukrayna hem Rusya liderlerine istediği zaman ulaşabilecek tek lider ya da en önemli birkaç liderden bir tanesi olarak karşımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor. Ukrayna liderinin Türkiye'ye gelmesi Türkiye'nin bu eksendeki önemini bir kez daha gözler önüne koyuyor.
Ardından Putin de gelecek olursa ben şaşırmam.
TAHIL KORİDORU
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında kurulan tahıl koridoru mekanizması 23 Temmuz 2022'de faaliyetlerine başlamıştı. 32 milyon tondan fazla tahıl, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına sevk edilerek dünyada kıtlık tehlikesinin önüne geçildi.
SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN İNSANİ KORİDOR
Türkiye, Mariupol'deki sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açılmasına da katkı sağladı. 3 Nisan'da, Başkan Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Mariupol'de bulunan sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açıldı.
SAVAŞTAN ÜÇ HAFTA SONRA BAKANLAR BİR ARAYA GELDİ
Savaşın üçüncü haftasında, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde bir araya gelmişti.Türkiye'nin bu görüşmede iki tarafa da eşit yaklaşımı sayesinde, daha sonra da Türkiye ev sahipliğinde birçok görüşme gerçekleşti.
ESİR TAKASINDAN NÜKLEER SANTRALE
Başkan Erdoğan'ın girişimiyle, Eylül 2022'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu savaş esiri takasının gerçekleşmişti. Türkiye ayrıca Zaporijya nükleer santrali etrafındaki çatışmalardan duyduğu endişeyi sıklıkla dile getiriyor. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Zaporijya nükleer santrali konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenebileceğini açıklamıştı.
VİLNİUS'TA ÖNCELİKLİ GÜNDEM
Başkan Erdoğan'ın dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinde 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.
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