Elon Musk’tan Twitter açıklaması! Tepkilere yanıt verdi: Derin transtan uyanın

"DÜNYA İÇİN BİR İYİLİK YAPIYORUM"

Musk, Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum."

"AİLENİ VE ARKADAŞLARINI GÖRMEK İÇİN TELEFONDAN UZAKLAŞ"

Musk'ın diğer mesajıysa şöyle: "Derin transtan uyanın, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş."