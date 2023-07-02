Elon Musk'tan Twitter açıklaması! Tepkilere yanıt verdi: Derin transtan uyanın
Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformda yaşanan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı. Musk bu sınırlamayla dünyaya bir iyilik yaptığını vurgularken "Derin transtan uyanın, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş." ifadelerini kullandı.
LİMİTLER YÜKSELECEK
Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti. Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.
REVİZE ETTİ
Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların 'geçici bir süre' için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu.
MUSK KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Musk'ın bu uygulaması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Konu hakkında Twitter'dan yeni bir açıklama yapan Musk, kullanıcıların 'sosyal medya bağımlısı' olduğunu ve bu sınırlamayla 'dünyaya bir iyilik yaptığını' savundu.
"DÜNYA İÇİN BİR İYİLİK YAPIYORUM"
Musk, Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum."
"AİLENİ VE ARKADAŞLARINI GÖRMEK İÇİN TELEFONDAN UZAKLAŞ"
Musk'ın diğer mesajıysa şöyle: "Derin transtan uyanın, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş."
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