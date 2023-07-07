07 Temmuz 2023, Cuma
THREADS nasıl üye olunur, indirilir? THREADS uygulaması nedir? MİLYONLAR ÜYE OLDU! Instagram threads kelime anlamı...
"Threads nedir, nasıl kayıt olunur?" sorusu Türkiye'de ve Dünya'da araştırılmaya başlandı. Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulamasında ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, threads nasıl üye olunur, neren indirilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 17:24
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