Herkesin gözü Türkiye’nin atacağı adımda! Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada manşet: İsveç’e “ev ödevi”

The Hill zirveyi 2023'ün en önemli konusu olarak nitelendirdi. Haberde skandal bir çağrıya yer veildi ve üye ülkelerin Türkiye'ye baskı yapması gerektiği savunuldu.

'Türkiye'nin isteksizliğine rağmen İsveç'in NATO'ya katılmasına izin verilmeli' diyen The Hill haberin devamında şu ifadelere yer verdi;

'Üye ülkeler, bu müstakbel üyenin ittifaka resmi olarak katılmasına izin vermesi için Türkiye'ye baskı yapmalıdır. Ukrayna merkezli Kyiv Post 'NATO zirvesi, Batı askeri ittifakının üyelik hedefi Türkiye ve Macaristan tarafından engellenen İsveç'i kabul etmeye çalıştığı ve Ukrayna'nın Rusya'nın işgali sırasında katılım kampanyasını yoğunlaştırdığı bir zamanda geliyor' dedi.