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İsveç’teki provokatif eylem! Başkan Erdoğan: Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacaklar

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Giriş: 29.06.2023 16:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile bayramlaşma programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsveç’te Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kur’an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili Başkan Erdoğan, “Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşmayacaklar. Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız” dedi. Memur maaşları konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası Meclis’imizin takdirine sunacağız. Sözümüzü tutacağız.” ifadelerini kullandı.
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