İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'e kınama: İfade özgürlüğü adı altında İslam'ın hedef alınmasını durdurun

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim’e yönelik saldırıya karşı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplandı. Provokatif eylemlerin kınandığı toplantıda İsveç'e çağrı yapıldı. Ayrıca İran yönetiminden de İsveç'e yönelik bir adım geldi. İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin eylemler nedeniyle İsveç'e yeni büyükelçi göndermedi. Tahran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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