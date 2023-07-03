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İsveç'ten Kur'an-ı Kerim yakılmasına göstermelik kınama! Alçak saldırı sonrası gelen tepkiler sonrası zorunlu açıklama...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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İsveç’ten Kur’an-ı Kerim yakılmasına göstermelik kınama! Alçak saldırı sonrası gelen tepkiler sonrası zorunlu açıklama...

Kurban Bayramı’nın ilk gününde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim’in yakıldığı İsveç olayı göstermelik bir kınama açıklamasıyla geçiştirdi. İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsveç hükümeti, bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

İsveç Dışişleri Bakanlığı, ülkenin başkenti Stockholm'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün ülkede yerinin olmadığını belirtti.

GÖSTERMELİK KINAMA

İsveç televizyonu SVT'nin haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e yönelik tekrarlanan saygısızlıklara karşı "toplu önlemler" alınması çağrısında bulunmasının ardından, İsveç Dışişleri Bakanlığı, televizyona bir yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, "İsveç hükümeti, ülkedeki gösterilerde bireylerin İslamofobik eylemlerinin, Müslümanlar için kırıcı olabileceğini anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"AÇIKÇA PROVOKASYON"

Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasının "açıkça provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlüklerin İsveç'te veya Avrupa'da hiçbir yeri yoktur." görüşü paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devletin tepki gösterdiği İsveç, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halk grubuna karşı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

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