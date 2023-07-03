İsveç’ten Kur’an-ı Kerim yakılmasına göstermelik kınama! Alçak saldırı sonrası gelen tepkiler sonrası zorunlu açıklama...

"AÇIKÇA PROVOKASYON"

Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasının "açıkça provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlüklerin İsveç'te veya Avrupa'da hiçbir yeri yoktur." görüşü paylaşıldı.