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Göstericiler İsveç elçiliğini bastı! Irak yargısı İsveç'te Kur'an yakan Iraklının iadesini istiyor

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 12:27
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı saldırgan diplomatik krize neden oldu. Irak, İsveç'ten saldırganın iadesini istedi. Göstericiler de İsveç Büyükelçiliğini bastı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ayrıntıları aktardı.
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