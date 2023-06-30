Göstericiler İsveç elçiliğini bastı! Irak yargısı İsveç'te Kur'an yakan Iraklının iadesini istiyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı saldırgan diplomatik krize neden oldu. Irak, İsveç'ten saldırganın iadesini istedi. Göstericiler de İsveç Büyükelçiliğini bastı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ayrıntıları aktardı.

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