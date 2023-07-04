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Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı! Sokaklar savaş alanına döndü! Fransız ekonomisi ağır darbe aldı | İç savaş tehlikesi... İşte gün gün Fransa'daki olaylar

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Fransa’da polis kurşunu ile ölüm isyanı! Sokaklar savaş alanına döndü! Fransız ekonomisi ağır darbe aldı | İç savaş tehlikesi... İşte gün gün Fransa’daki olaylar

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolar 7. gününe girdi. Ülkenin birçok yerinde devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru da yaralandı. Olaylarda bir kişi de hayatını kaybetti. İşte 27 Haziran'da başlayan olaylardan bugüne yaşanan tüm gelişmeler...

Dünyanın gözü Fransa'da. Protestoların sürdüğü ülkede 7 gündür kaos hakim.

Trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesinin ülkede büyük tepki aldı.

Buna tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı, yüzlerce polis memuru da yaralandı.

İşte gün gün Fransa'da yaşanan olaylar...

3 TEMMUZ

İçişleri Bakanı Darmanin, gece Saint-Denis kentinde kapalı otoparkta birçok aracın ateşe verildiğini kaydetti.

Yangına müdahale eden 24 yaşındaki itfaiye eri hayatını kaybetti.

Lyon kentinde valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Sokaklarda "Fransa, Fransızlara ait" sloganları atıldı.

Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı David Lisnard, 147 belediye binasının saldırıya uğradığını ve bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla dün Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Macron, "Her şeyı yapın" talimatı verdi.

Fransa'da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin öldürülmesi sonrası başlayan protestolar Yunanistan'a sıçradı. Atina'daki Fransız Büyükelçiliğinin önünde protesto gerçekleştirildi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaklaşık 10 alışveriş merkezi, 200'den fazla süpermarket, 250 tütün dükkanı ve 250 banka satış noktasının saldırıya uğradığını veya yağmalandığını söyledi.

Aix Marseille Provence Ticaret Odası başkanı Jean-Luc Chauvin ise "Her tür işletme hedef alındı, özellikle değerli malları olanlar," dedi.

Chauvin, sigortacılar tarafından yapılan ilk tahmine göre bölgede zararın 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu ve bu rakamın artacağını söyledi.

Öte yandan dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH'nın moda markası Celine, bugün Paris'te yapılması planlanan erkek giyim defilesini iptal edildi.

Yetkililer bazı bölgelerde halka açık toplanmaları önlemek için konser gibi kültürel etkinlikleri iptal etti.

Protestolar, Belçika'nın başkenti Brüksel ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da yayıldı.

2 TEMMUZ

Polis, yağmaları önlemek için Champs-Elyses Caddesi'nden turistler dahil herkesi tahliye etti.

Bazı kentlerde aşırı sağcılar, protestoculara karşı sokaklara indi.

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı. Emniyet müdürü saldırıyla ilgili 'bir dönüm noktasının aşıldığını' söyledi.

Başbakan Borne da saldırıdan dolayı şoke olduğunu belirtti.

Öldürülen Nahel'in büyükannesi Nadia, "Dükkanları, otobüsleri, okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane olarak kullanıyorlar.

Olaylarda şu ana kadar yüzlerce araç yakıldı çok sayıda yağmalanma vakası görüldü.

Gözaltı sayısı da 2000'i aştı.

1 TEMMUZ

Bazı bölgelerde zırhlı araçlar kullanılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı da 10'a çıktı.

Cumhurbaşkanı Macron, 2 Temmuz'daki Almanya ziyaretini iptal etti.

Fransa Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti, "Olaylara karışanlardan aileleri sorumlu tutulabilinir" açıklamasında bulundu. Gözaltı sayısı 1300.

30 HAZİRAN

Sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e yükseldi. Bazı şehirlerde terörle mücadele timi RAID görevlendirildi. Gözaltı sayısı da 667'ye yükseldi.

Fransa Başbakanı Borne, "OHAL ihtimal dahilinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron ise, ailelerden gençleri evde tutmalarını istedi.

21.00'den itibaren ülke genelinde toplu ulaşım seferleri iptal edildi.

İçişleri Bakanı Darmanin, "Gözaltına alınanların yaş ortalaması 17." açıklamasında bulundu. Gözaltı sayısı 1000'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Macron'un Elton John konserinde dans ederken görüntülenmesi ise eleştirilere neden oldu.

29 HAZİRAN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanlığı'nda kriz birimine katıldı. Görevlendirilen jandarma ve polis sayısı 40 bine çıkarıldı.

Clamart kentinde 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Failin 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklu yargılanacağı açıklandı.

Gözaltı sayısı 421'e yükseldi.

Protestolar Belçika'ya sıçradı. 64 eylemci gözaltına alındı.

28 HAZİRAN

Polisin gözaltı süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Macron, halkı sükunete çağırdı.

Farklı şehirlere yayılan protestolara karşı 3200 polis görevlendirildi.

Polisin ateş açmasını destekleyen polis sendikası tepki topladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, sendika açıklaması için 'Kabul edilemez' dedi. Gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

27 HAZİRAN

17 yaşındaki Cezayirli Fransız Nahel, bir polis tarafından yakın mesafeden 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vuruldu. Görüntüler infial yarattı. 13 kişi gözaltına alındı.

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