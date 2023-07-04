Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı! Sokaklar savaş alanına döndü! Fransız ekonomisi ağır darbe aldı | İç savaş tehlikesi... İşte gün gün Fransa'daki olaylar

Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı David Lisnard, 147 belediye binasının saldırıya uğradığını ve bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla dün Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Macron, "Her şeyı yapın" talimatı verdi.