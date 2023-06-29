Türkiye İsveç’e NATO vizesi verecek mi? Yunanistan ile neler konuşulacak?

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecindeki kaderi 6 Temmuz'da netleşecek. Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri 6 Temmuz Perşembe günü bir araya gelecek. Bu toplantıda süreç netleşecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11-12 Temmuz'da NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek. Açıklama Atina yönetiminden geldi. Peki İsveç Türkiye'den NATO vizesi alabilecek mi? Her iki konuyu da A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi. Beriş, “Türkiye en başında itibaren bu konuda iyi niyet gösteriyor. Yani İsveç maalesef çok uzun süredir PKK başta olmak üzere buna FETÖ’yü de ilave edebiliriz, yani Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerinin beşikliğini yapıyor. Türkiye somut deliller bazı kişilerin terör örgütü üyesi olduğunu kanıtlasa ve iadesini istese bile bunları reddediyor. Burada Türkiye’nin ilkeli bir duruşu söz konuş. NATO’nun kuruluş amacı üye ülkelerden birine yönelik saldırıları engellemek NATO üyesi bir saldırıya uğrarsa diğer NATO üyelerinin ona misliyle cevap verme yükümlülüğü var. Ama İsveç’e bakıyorsunuz NATO üyesi olmak istiyor ama diğer taraftan uzun süredir sürdürdüğü olumsuz tavırdan vazgeçmiyor.” dedi.

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