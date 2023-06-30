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İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular
11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak kritik NATO zirvesini bekleyen İsveç'te Kur'an yakma skandalı sonrası İsveç tutuştu. İsveç basını 'kimsenin ifade özgürlüğü için ülke güvenliği feda edilmemeli' ifadelerini kullanırken 'Belki de NATO'ya artık veda etme vaktinin gelmiştir' dedi.
Giriş Tarihi: 30.06.2023 12:47Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:47