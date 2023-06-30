İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular

Göteborgs-Posten'de yer alan bir haberde, 'Birkaç kişinin ifade özgürlüğünün ülke güvenliğinden daha önemli olması son derece dikkat çekicidir.' denildi. Birçok ülkede kutsal kitaplar başta olmak üzere önemli sembollere zarar vermenin ifade özgürlüğü kapsamında yer almadığı hatırlatıldı.