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İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular

11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak kritik NATO zirvesini bekleyen İsveç'te Kur'an yakma skandalı sonrası İsveç tutuştu. İsveç basını 'kimsenin ifade özgürlüğü için ülke güvenliği feda edilmemeli' ifadelerini kullanırken 'Belki de NATO'ya artık veda etme vaktinin gelmiştir' dedi.

Giriş Tarihi: 30.06.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:47
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İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular

İsveç'te polisin Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade etmesi tüm dünyadan tepkilere neden olurken İsveç'te panik dalgası başladı. Ülke basınından dikkat çeken bir itiraf geldi.

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İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular

Göteborgs-Posten'de yer alan bir haberde, 'Birkaç kişinin ifade özgürlüğünün ülke güvenliğinden daha önemli olması son derece dikkat çekicidir.' denildi. Birçok ülkede kutsal kitaplar başta olmak üzere önemli sembollere zarar vermenin ifade özgürlüğü kapsamında yer almadığı hatırlatıldı.

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İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular

'Sanki Türkiye İsveç'e nasıl davranacağını öğretmek zorunda' ifadelerinin kullanıldığı haberde, uzun vadade İsveç'in uluslararası alanda daha yetkin ve düşünceli hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

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İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular

Hallands Nyheter'deki haberde ise 'Hükümetimiz bile ses çıkaramıyor. İsveç ülkesi nereye gidiyor?' ifadeleri kullanıldı 'İfade özgürlüğünün bir sınırı var mı?' diye soruldu.

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İsveç basınından itiraf gibi sözler! Kritik NATO zirvesinden önce tutuştular

Dagens Nyheter, 'İsveç'e öfke her zamankinden büyük olabilir' dedi. Haberde, Arap ülkelerin İsveç ürünlerini boykot etmenin yanı sıra siyasi önlemler almaya hazırlanıyor' denildi.