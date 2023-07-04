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FBI'dan skandal liste! Bir milyondan fazla Müslüman'ı fişledi! 60'dan fazla ülke yüzlerce özel şirketle paylaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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FBI’dan skandal liste! Bir milyondan fazla Müslüman’ı fişledi! 60’dan fazla ülke yüzlerce özel şirketle paylaştı

FBI'ın izleme listesi, ABD'deki bir milyondan fazla Müslüman'ın fişlendiğini kanıtladı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin kıdemli avukatı Gadeir Abbas, "ABD, Müslüman toplumunu kalıcı olarak gözetlemenin yolunu bulmaya karar verdi. Elektronik ortamda ve İslami toplulukların arasına yerleştirilen kişiler aracılığıyla takipler yapıldı" dedi. Abbas ayrıca, "11 Eylül'den bu yana FBI, Müslümanları gözetlemek ve tehdit olarak konumlandırmak üzere pek çok eğitim düzenledi. Milyonlarca Müslüman adından oluşan bu gizli listeye ulaşmamızın sebebi hükümetin denetimsizliği" ifadelerini kullandı.

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