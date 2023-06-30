ABD ile Rusya karşı karşıya! Ukrayna üzerinden savaş sinyali! Misket bombası...
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley yaptığı açıklamada Putin'in bir diktatör ve gaddar olduğunu ifade ederken Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. İşte detaylar...
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesiyle ilgili devam eden bir karar alma süreci olduğunu bildirdi. Milley, başkent Washington'daki Ulusal Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"UKRAYNA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"
Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milley, Ukrayna'nın yürüttüğü karşı operasyonun tahmin edilenden yavaş da olsa ilerlediğini kaydetti.
Milley, bu operasyonun uzun ve oldukça zorlu olacağını belirterek "Ukrayna ölüm kalım savaşı veriyor." dedi.
MİSKET BOMBASI GÜNDEMDE
Bu kapsamda Ukrayna'ya verdikleri destekten bahseden Milley, savaşın oldukça dinamik bir süreç ve bunun beklendiğinden yavaş ilerlemesinin normal olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Milley, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombaları sağlamayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya, Ukrayna'ya uzun süredir çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat desteği vermeyi düşündükleri yanıtını verdi.
Bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya bu kapsamda verdiği desteğe ve Rusların da misket bombası kullandığına işaret eden Milley, bu hususta karar verme sürecinin devam ettiğini ancak kendisinin bildiği kadarıyla herhangi bir kararın henüz alınmadığını bildirdi.
Milley, ATACMS füzeleri ve F-16 ile ilgili ise bu konularda verilecek desteklerin ihtiyaca göre sürekli gözden geçirildiğini kaydetti.
"PUTIN BİR GADDAR"
Rusya'da Wagner grubunun yönetime isyanının Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zayıflatıp zayıflatmadığına ilişkin bir soruya Milley, bu konuda bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğu cevabını verdi.
Milley, "Putin bir diktatördür. O, çok sayıda insanın öldürülmesini, yargısız infaz edilmesini emreden gaddar, şiddet yanlısı biri." şeklinde konuştu.
Rusya'da savaşa olan desteğin azaldığını gösteren bazı gelişmeler olduğunu söyleyen Milley, bunu tam olarak bilmenin ise mümkün olmadığını kaydetti. Milley, bu kapsamda Rusya'yı çok sayıda kişinin terk ettiğini dile getirdi.
Milley konuşmasında ayrıca Çin, yapay zeka ve dezenformasyonun oluşturduğu tehditlere işaret ederek, bu kapsamda atılması gereken adımlardan bahsetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Üniversite sınavı (TYT-AYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?
- Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
- Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
- 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...
- Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
- Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?