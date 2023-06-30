ABD ile Rusya karşı karşıya! Ukrayna üzerinden savaş sinyali! Misket bombası...

"PUTIN BİR GADDAR"

Rusya'da Wagner grubunun yönetime isyanının Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zayıflatıp zayıflatmadığına ilişkin bir soruya Milley, bu konuda bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğu cevabını verdi.

Milley, "Putin bir diktatördür. O, çok sayıda insanın öldürülmesini, yargısız infaz edilmesini emreden gaddar, şiddet yanlısı biri." şeklinde konuştu.

Rusya'da savaşa olan desteğin azaldığını gösteren bazı gelişmeler olduğunu söyleyen Milley, bunu tam olarak bilmenin ise mümkün olmadığını kaydetti. Milley, bu kapsamda Rusya'yı çok sayıda kişinin terk ettiğini dile getirdi.

Milley konuşmasında ayrıca Çin, yapay zeka ve dezenformasyonun oluşturduğu tehditlere işaret ederek, bu kapsamda atılması gereken adımlardan bahsetti.