Rusya tehditlerine bir yenisini daha ekledi: Kıyamet yaklaşıyor
Rusya Ukrayna savaşında bir yıl geride kalırken son aylarda durulmuş görünen çatışmalarda yeni gerilim de başladı. Ukrayna ile çatışmaların şiddet dozu artarken Batılı ülkeler Ukrayna'ya olan silah ve mühimmat desteğini de artırdı. Rusya'nın geçen günlerde Almanya'yı açık açık tehdit etmesini ardından bu kez tüm AB ülkelerine nükleer saldırı uyarısı yapıldı. Nükleer saldırı seçeneğini sık sık dile getiren Rusya kanadından yapılan yeni açıklamalarda kararlılık mesajı verildi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nihayetinde nükleer kıyameti her gün yakınlaştırıyor. Bu, bunun gerçekleşeceği anlamına gelmez ancak mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor” dedi. İşte ayrıntılar...
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, başkent Moskova'da Rus gazetecilerine verdiği röportajda, güncel konulara dair açıklama yaptı. Medvedev, yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesinin nükleer kıyameti her gün yakınlaştırdığını belirterek, "Mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor." dedi.
"NÜKLEER KIYAMET HER GÜN YAKLAŞIYOR"
Medvedev, nükleer savaşın yaşanması ihtimalini değerlendiren Medvedev, "Yabancı silahların Ukrayna'ya sevk edilmesi, nihayetinde nükleer kıyameti her gün yakınlaştırıyor. Bu, bunun gerçekleşeceği anlamına gelmez ancak mahşerin dört atlısı yolda ve hareket etmeye devam ediyor. Bundan emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.
KIRIM'I SEBEP GÖSTERDİ
Yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın geri alınması ile ilgili açıklamalarına değinen Medvedev, bunun "propaganda" olduğunu söyledi.
Medvedev, "Kırım'ın ele geçirilmesi yönündeki girişimlerle bağlantılı bazı ciddi saldırılar olur ise bu, nükleer caydırıcılık doktrinde öngörülen silahlar dahil tüm koruma amaçlı araçların kullanılması için sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.
"OKYANUS ÖTESİ İZİN VERMİYOR"
Medvedev, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değindi. Bu meselenin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözülmesinden yana olduklarını ancak Ukrayna'nın buna karşı çıktığını vurgulayan Medvedev, "Okyanusun ötesinden onlara bu konuda izin verilmiyor." dedi. Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya mümkün oldukça büyük zarar vermeyi hedeflediğini söyledi.
"BİZDEN ÖNCE ABD DAĞILIR"
Medvedev, ABD'li uzmanların, Rusya'nın yaptırımlar ve fiyat artışları nedeniyle 2033'te dağılacağı yönündeki görüşlerine ilişkin ise mevcut koşullarda ABD'nin dağılma ihtimalinin Rusya'ya göre daha yüksek olduğunu söyledi.
Rusya'nın Batılı ülkelere yönelik tehditleri son aylarda giderek daha şiddetli hale geldi. Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya desteği artıran Batılı devletlere her fırsatta ateş püsküren Rusya, son olarak Almanya'yı tehdit etmişti.
"TÜM FÜZELERİMİZ ALMANYA'YA UÇAR"
Medvedev, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın UCM'nin aldığı karar kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya'ya gelmesi durumunda tutuklanacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirmiş, "Hayal edelim, açıkçası bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir durum, ama yine de gerçekleştiğini hayal edelim. Nükleer bir devletin başkanı (Putin) Almanya topraklarına gitti ve tutuklandı. Bu ne demektir? Bu, Rusya Federasyonu'na karşı savaş ilanı olur. Bu durumda tüm füzelerimiz Bundestag'a (Almanya Federal Meclisi) ve Şansölye'nin (Almanya Başbakanı Olaf Scholz) ofisine uçar" ifadelerini kullanmıştı.
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