ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Tüm salon kahkahaya boğuldu
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana kürsüde yaptıkları ve söylemleri ile gündemden düşmüyor. Yürürken tökezlemeleri, hayali kişilerle el sıkışmaları olay olan Biden bu kez gittiği Kanada’da yaptığı gafla salonda bulunanları kendine güldürdü. İşte o anlar...
Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Ottowa'da bulunan Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısı sırasında kürsüde konuşan Biden, göçmenlik politikası hakkında Kanada'ya övgüde bulunmak istedi. Biden,
Kanada'nın göçmenlik politikası hakkında konuşurken, "Bugün Çin'i alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.
Hemen kendini düzelterek ve "Affedersiniz, Kanada'yı alkışlıyorum ... Çin hakkında ne düşündüğümü anlayabilirsiniz" diyen Biden'ın bu gafı üzerine kalabalık salon kahkahaya boğuldu.
Biden'ın Çin gafı, ABD'nin yanı sıra Kanada'nın da gündemine oturdu. ABD ile uzun zamandır tansiyonu yüksek olduğu bilinen Çin'in son yıllarda Kanada ile de arası gergin. Huawei Technologies'in mali işler müdürü, 2018'in sonlarında ABD'nin banka dolandırıcılığı için tutuklama emriyle Vancouver'da gözaltına alındığında Çin sert tepki göstermişti.
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