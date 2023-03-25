ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Tüm salon kahkahaya boğuldu

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı gaflar nedeniyle gündemden düşmüyor. Göreve geldiği günden bu yana hasta ve şaşkın halleri dikkat çeken Biden'ın koltukta uzun süre kalamayacağı konuşuluyor. Yaptığı gafları ve sendelemeleri ile çok konuşulan Biden, bir kez daha gündem oldu.