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Katar Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Katar Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri... Katar Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada, Katar'ın inanç, ırk veya dine dayalı her türlü nefret söylemine karşı olduğu ve kutsal değerleri siyasi anlaşmazlıklara alet etmeyi reddettiği vurgulandı.

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