Pentagon: ABD Ukrayna’nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek

ABD'nin İsrail ve Güney Kore'deki silah ve ekipmanlarını çekip Ukrayna'ya vermesine ilişkin bir soruyu da değerlendiren Singh, ABD'nin dünyanın dört bir yanındaki üslerinden ekipman ve silah çektiklerini ancak bunu Amerikan ordusunun harbe hazırlık kabiliyetine zarar vermeyecek şekilde yaptıklarını söyledi.

Hem İsrail hem de Güney Kore ile söz konusu silahların çekilmesini konuştuklarını belirten Singh, buralardan silah ve ekipman çekmenin ABD'nin stoklarının yetersiz kaldığı anlamına gelmediğini iddia etti.