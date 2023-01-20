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Pentagon: ABD Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Pentagon: ABD Ukrayna’nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'nın Kırım'a operasyon düzenlemesi halinde Ukrayna ordusuna silah desteği vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Günlük basın toplantısında, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un, ABD'nin verdiği silahlarla Kırım'a operasyon yapacaklarına yönelik açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Singh, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu ve ABD'nin uzun zamandır bu konudaki pozisyonunu koruduğunu söyledi.

Singh, "Ukraynalıları her ne araç veya silah kullanırsa kullansın topraklarını geri alma konusunda destekleyeceğiz. Bunu başından beri ifade etmekten geri durmadık." dedi.

Ukrayna ordusuna Kırım'ı alma konusunda taktik ve tavsiyede bulunup bulunmadıkları sorusu üzerine Singh, operasyonlarını nasıl yürütecekleri konusunda Ukrayna ordusuna herhangi bir baskıda bulunmadıklarını ve bunun Ukrayna'nın kararı olacağını söyledi.

"KIRIM UKRAYNA'NIN BİR PARÇASI"

Singh, "Kırım Ukrayna'nın bir parçasıdır. Bunu başından beri açıkça ifade ettik. Eğer Kırım'a operasyon düzelemeye karar verirlerse bu karara kendi aralarında varacaklardır. Orası ülkelerinin, Rusya tarafından 2014'te yasa dışı olarak işgal edilmiş bir parçasıdır. Orayı geri alma hakları var." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN KIRIM OPERASYONUNU DESTEKLERİZ"

Muhabirin, spesifik olarak Kırım'a yönelik bir operasyon olduğunda Ukrayna ordusuna silah yardımı yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna ise Singh, "Kırım'a yönelik bir operasyon da dahil savaştıkları sürece Ukrayna'nın yanında olacağız. Orası onların ülkelerinin egemen bir parçası ve orayı alma hakları var." yanıtını verdi.

ABD'nin İsrail ve Güney Kore'deki silah ve ekipmanlarını çekip Ukrayna'ya vermesine ilişkin bir soruyu da değerlendiren Singh, ABD'nin dünyanın dört bir yanındaki üslerinden ekipman ve silah çektiklerini ancak bunu Amerikan ordusunun harbe hazırlık kabiliyetine zarar vermeyecek şekilde yaptıklarını söyledi.

Hem İsrail hem de Güney Kore ile söz konusu silahların çekilmesini konuştuklarını belirten Singh, buralardan silah ve ekipman çekmenin ABD'nin stoklarının yetersiz kaldığı anlamına gelmediğini iddia etti.

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