Ukrayna'dan Rusya'ya "nükleer" yaptırımı

Zelenskiy, Rus nükleer endüstrisinin dünyanın ilgili sistemlerinden izole edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu, Zaporijya nükleer santralimize el koyma ve yasa dışı eylemlere katılanlar için da geçerlidir. Rusya'nın dünyaya yaptığı radyasyon şantajı cezalandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.