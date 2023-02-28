Putin ABD ile imzalanan ’nükleer’ anlaşmayı askıya aldı

START ANLAŞMASI NEDİR? NEYİ AMAÇLIYOR?

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" antlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma olma özelliğini taşıyor.

Antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, antlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de antlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.