Putin ABD ile imzalanan 'nükleer' anlaşmayı askıya aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı. Antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyordu.
Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START antlaşması askıya alındı.
Yasa gereği, ülkenin söz konusu antlaşmaya yeniden katılımı ile ilgili karar Rusya Devlet Başkanı tarafından alınabilecek.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 'ASKIYA ALDIK' DEMİŞTİ
Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START antlaşmasına katılımını askıya aldıklarını bildirmişti.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması da bu antlaşmayı askıya alan yasayı 22 Şubat'ta kabul etmişti.
START ANLAŞMASI NEDİR? NEYİ AMAÇLIYOR?
ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" antlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma olma özelliğini taşıyor.
Antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, antlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de antlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.
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