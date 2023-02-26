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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Kırım’ı geri alacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Kırım’ı geri alacağız

Rusya ile çetin bir savaşa giren Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Kırım’ı geri alarak barışı yeniden sağlayacağız" mesajını verdi.

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