02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD ile Rusya arasında bakanlar nezdinde görüşme: Gündemde 'nükleer anlaşma' var

ABD ile Rusya arasında bakanlar nezdinde görüşme: Gündemde 'nükleer anlaşma' var

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
ABONE OL
ABD ile Rusya arasında bakanlar nezdinde görüşme: Gündemde ’nükleer anlaşma’ var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında kısa bir görüşme yaptığı belirtildi. Görüşmede, Rusya’nın nükleer silahların sınırlandırılmasını içeren Yeni START Anlaşması'na katılımı askıya alma kararından vazgeçmesi ele alındı. Rus kaynaklar ise bir görüşme olmadığını duyurdu.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Blinken'ın mevkidaşı Lavrov'a, ABD'nin savaş bitene kadar Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söylediğini aktardı.

Blinken'ın, Rusya'nın "Yeni START" nükleer anlaşmasından çekilme kararından vazgeçmesini istediğini belirten yetkili, ABD Dışişleri Bakanı'nın, Moskova'nın ABD vatandaşı tutsak Paul Whelan'ı serbest bırakması talebini de Lavrov'a ilettiğini ifade etti.

ABD'li yetkili, görüşmenin ardından Blinken'ın, Rusya'nın tavrında yakın gelecekte herhangi bir değişiklik olacağına dair izlenim edinmediğini kaydetti.

RUS TARAFI: "BULUŞMA YOK"

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, TASS haber ajansına Blinken ile Lavrov'un G20'nin ikinci oturumu çerçevesinde hareket halindeyken konuştuğunu belirtti. Zaharova, "Blinken, Lavrov ile temas kurmak istedi. Lavrov, hareket halindeyken (Blinken ile) konuştu. Hiçbir müzakere, buluşma ve benzeri şeyler olmadı." dedi.

Blinken ile Lavrov, en son Ocak 2022'de Ukrayna savaşı öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.

Putin ABD ile imzalanan anlaşmayı askıya aldı
Rusya ve Çin’den kritik temas RUSYA VE ÇİN'DEN KRİTİK TEMAS

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA