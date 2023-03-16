ABD-Rusya arasındaki İHA geriliminde flaş gelişme: O görüntüler yayınlandı! İşte Rusya'nın ABD İHA'sını düşürme anları
Son dakika haberi | Rusya ile ABD arasında yaşanan İHA geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, gerilimin Karadeniz semalarında yaklaşık 30-40 dakika sürdüğü belirtilirken; Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’ya Rus savaş uçaklarının müdahalesini gösteren görüntüleri paylaştı.
Pentagon tarafından yapılan açıklamalarda yaklaşık 30-40 dakika sürdüğü belirtilen Karadeniz semalarındaki gerilime ilişkin ilk görüntüler yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz'de düşen MQ-9 tipi İHA'ya Rus savaş uçaklarının müdahalesini gösteren görüntüleri paylaştı.
Keşif uçuşu yapan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) Rus savaş uçaklarıyla karşı karşıya gelmesinin ardından pervanesinin parçalandığı ve Karadeniz'e düştüğü açıklanmıştı.
ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Amerikan MQ-9 Reaper tipi İHA ile Rus Sukhoi SU-27 uçağının Karadeniz semalarındaki karşılaşmasını gösteren anlara ilişkin 42 saniyelik bir video paylaştı.
Gizliliği yeni kaldırılan görüntü, Pentagon'un 30-40 dakika sürdüğünü söylediği müdahaleden kritik anları gösteriyor.
Görüntülerde Rus Sukhoi SU-27 savaş uçağının, ABD insansız hava aracına yaklaşıp yakıt boşalttığı görülüyor. Videonun bir başka bölümünde ise Rus jeti bir geçiş daha yapıyor.
EUCOM'dan yapılan açıklamada, "İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu" denildi. Görüntüde, Rus uçağının İHA'ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA'nın kamera kaydı kesildi.
Pentagon, İHA'nın tam olarak nereye düştüğü konusunda bilgi vermedi. ABD yönetimi Rusya'yı "pervasızca davranmakla" suçladı.
NE OLMUŞTU?
EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) "profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı" kaydedildi.
Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi.
Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.
ABD 'ŞİDDETLE' KINADI
ABD ordusu yaşananları 'pervasızlık' olarak nitelendirip olayı şiddetle kınandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.
BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade edip, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.
NATO MÜTTEFİKLERİNE BİLGİ VERİLDİ
ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi.
RUS BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
ABD, Karadeniz'de Rus savaş uçağının Amerikan İHA'sını düşürmesine ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kırım yarımadası bölgesinde Karadeniz suları üzerinde Rus hava kuvvetlerinin hava sahası kontrol araçlarının, Amerikan MQ-9 İHA'sının Rusya devlet sınırlarına yöneldiğini tespit ettiği belirtildi.
ABD'ye ait İHA'nın hava sahası kullanımına yönelik "geçici durum alanı" sınırlarını ihlal edecek şekilde transponderlerini kapatarak gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, bu alanın "özel askeri operasyon" yürütmek amacıyla oluşturulduğu, bu bilginin uluslararası hava sahasının tüm kullanıcılarına iletildiği ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlandığı hatırlatıldı.
Söz konusu alanı ihlal edenin kimliğini tespit amacıyla görev başındaki hava savunma kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Moskova saati ile 09.30 sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 İHA irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyine çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, İHA ile temas kurmadı ve güvenli bir şekilde üsse döndü." ifadeleri kullanıldı.
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