Belçika’da korkunç olay! 1 aydır her yerde aranan kayıp Fatma’dan acı haber
Korkunç olay, Belçika’da meydana geldi. Bir ay önce eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte evden ayrılan 38 yaşındaki Fatma Bayram’ın Hollanda sınırındaki nehirde cesedi bulundu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Belçika'nın Oupeye kasabasında Fatma Bayram, eşiyle tartıştıktan sonra 5 yaşındaki oğlu Nail'i de yanına alarak evden ayrıldı. Eşinin aynı günün gecesi karakola giderek kayıp ihbarı yapmasının ardından, 38 yaşındaki Fatma Bayram'ın otomobili, yakınlardaki bir kasabada Maas Nehri kenarında bulundu.
Cep telefonu ve anahtarları hala otomobilde olmasına rağmen Fatma Bayram ile 5 yaşındaki oğlunun izine rastlanmadı.
Belçika makamları bölgede büyük bir arama operasyonu başlattı. Tekneler, dalgıçlar ve özel eğitimli köpeklerin katıldığı arama çalışmalarında ertesi sabah Nail'in cesedi suda bulundu. Çocuğun boğularak öldüğü belirlendi.
Liege Savcılığı'nın talimatı ile günlerdir devam eden aramaların sonunda Fatma Bayram'ın cesedi, otomobilini bıraktığı rıhtımın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Hollanda'nın Maastricht kenti yakınlarında bulundu.
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