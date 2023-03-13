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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Çin'le ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Çin’le ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyede

Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Avrupa ile ilişkileri gerilen Rusya'nın Çin ile yakınlaşması dikkat çekmişti. Bu hususa dair dikkat çeken açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin, "benzeri görülmemiş" yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Çin Savunma Bakanlığı görevine getirilen Li Şangfu ile Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu başkan yardımcılıklarına atanan Çin Halk Kurtuluş Ordusundan General Cang Youşia ve General Hı Veydong'a telgraf göndererek, ayrı ayrı tebrik etti.

Rusya ile Çin'in ortak sınıra ve tarihe sahip olduğu belirtilen tebrik mesajlarında, şu ifadelere yer verildi:

(Fotoğrafta: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu)

"Rusya ve Çin, eski dost ve ortaklar. Ortak sınır ile tarih ve uzun yıllara dayanan dostluk, halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine sıkı sıkıya bağladı. İkili ilişkiler, benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı ve dünyada jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda küresel istikrarın sağlam destekleyicileri oldu."

Şoygu, iki ülke arasında, askeri teknik alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini umduğunu kaydetti.

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