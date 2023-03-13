Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Çin’le ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyede

(Fotoğrafta: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu)

"Rusya ve Çin, eski dost ve ortaklar. Ortak sınır ile tarih ve uzun yıllara dayanan dostluk, halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine sıkı sıkıya bağladı. İkili ilişkiler, benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı ve dünyada jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda küresel istikrarın sağlam destekleyicileri oldu."