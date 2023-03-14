14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Karadeniz'de yüksek gerilim! Pentagon: İki Rus savaş uçağı ABD'nin İHA'sını düşürdü

Karadeniz'de yüksek gerilim! Pentagon: İki Rus savaş uçağı ABD'nin İHA'sını düşürdü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
ABONE OL
Karadeniz’de yüksek gerilim! Pentagon: İki Rus savaş uçağı ABD’nin İHA’sını düşürdü

Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) "profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi.

Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

ABD 'ŞİDDETLE' KINADI

ABD ordusu yaşananları 'pervasızlık' olarak nitelendirip olayı şiddetle kınandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.

BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade edip, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

NATO MÜTTEFİKLERİNE BİLGİ VERİLDİ

ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi.

ABD’nin bombardıman uçağı Rusya sınırında ABD'NİN BOMBARDIMAN UÇAĞI RUSYA SINIRINDA
Rusya ve Çin’den benzeri görülmemiş yakınlaşma RUSYA VE ÇİN'DEN "BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ" YAKINLAŞMA
Rusya’dan tahıl koridoru kararı RUSYA'DAN TAHIL KORİDORU KARARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA