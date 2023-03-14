Karadeniz'de yüksek gerilim! Pentagon: İki Rus savaş uçağı ABD'nin İHA'sını düşürdü
Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.
EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) "profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı" kaydedildi.
Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi.
Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.
ABD 'ŞİDDETLE' KINADI
ABD ordusu yaşananları 'pervasızlık' olarak nitelendirip olayı şiddetle kınandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.
BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade edip, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.
NATO MÜTTEFİKLERİNE BİLGİ VERİLDİ
ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi.
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