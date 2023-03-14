Karadeniz’de yüksek gerilim! Pentagon: İki Rus savaş uçağı ABD’nin İHA’sını düşürdü

EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) "profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi.

Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.