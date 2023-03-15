Rusya'dan ABD'ye gönderme: 'MQ-9' İHA olayı ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu gösteriyor!
ABD ile Rusya arasında gerilim bir kez daha tavan yaptı. 14 Mart Salı günü Karadeniz'de ABD'ye ait bir İHA, Rusya tarafından düşürüldü. Sıcak gelişme ardından iki ülke arasında karşılıklı restleşmeler devam ediyor. Kışkırtıcı olaya dair Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, yaptığı açıklamada, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olayın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladığını ifade etti. Ayrıca Patruşev, ülkesinin ABD'nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor." dedi.
Patruşev, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programına Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"ABD SAVAŞA DOĞRUDAN DAHİL!"
Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının kalıntılarını bulmaya çalışacaklarını belirten Patruşev, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığı yönünde sürekli açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu olay, onların savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor." dedi.
"BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAVUNMAMIZ ŞART"
Patruşev, ülkesinin ABD'nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
"KALINTILARI ÇIKARABİLİRİZ"
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA'nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söyledi.
ABD'nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz'de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, "Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
KARADENİZ'DE ABD VE RUSYA ARASINDA NELER YAŞANDI?
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.
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