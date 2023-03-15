Rusya’dan ABD’ye gönderme: ’MQ-9’ İHA olayı ABD’nin savaşa doğrudan dahil olduğunu gösteriyor!

"KALINTILARI ÇIKARABİLİRİZ"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA'nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söyledi.

ABD'nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz'de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, "Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

KARADENİZ'DE ABD VE RUSYA ARASINDA NELER YAŞANDI?

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.