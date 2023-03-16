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Rusya'dan flaş Erdoğan-Esed zirvesi mesajı! Görüşme olacak mı?

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.03.2023
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Rusya’dan flaş Erdoğan-Esed zirvesi mesajı! Görüşme olacak mı?

Son dakika haberi | Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Erdoğan ile Suriye'deki rejim lideri Esed arasında görüşme ihtimali ile ilgili soruya, "Temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek." dedi.

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