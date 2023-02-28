Asrın felaketi ABD’li uzmanları şoke etti: Beklenenden 10 kat daha güçlü

Dr. Stein Doğu Anadolu Fayı'nın 'ikinci bir güçlü deprem fayı' içerdiğini ifade ederek San Adreas'ın da tıpkı onun gibi olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle de ABD'de gerçekleşecek olası bir depremde ikinci bir depremin yaşanması da muhtemel.