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Asrın felaketi ABD’li uzmanları şoke etti: Beklenenden 10 kat daha güçlü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Asrın felaketi ABD’li uzmanları şoke etti: Beklenenden 10 kat daha güçlü

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinin ardından 23 gün geçti. Türkiye'deki depremleri inceleyen uzmanlar New York Times'a konuşarak ABD Kaliforniya'daki San Andreas Fayı'nın benzer olduğunu ve incelemek gerektiğini ifade etti. Uzmanlar ayrıca Türkiye'deki büyük yıkımda yaşanan olağan dışı bir duruma da dikkat çekerek bu anormalliğin beklediklerinden 10 kat daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi. İşte ayrıntılar...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sayılan depremin ardından dünyanın gözü de kulağı da Türkiye'de. Yaşanan depremin ardından büyük ölçekte ve artçı olarak onlarca farklı depremin yaşaması dünya genelindeki pek çok uzmanın depremleri değerlendirmesine neden oldu.

ABD menşeili New York Times (NYT) gazetesinde yer alan bir analize göre ise ilginç bir bulguya yer verildi: Türkiye ve Suriye'deki güçlü depremlerinde ABD Kalifornaiya'daki San Adreas Fayı ile ilgili yeni sismik bilgiler getirebilir.

Habere göre deprem alanları uzunluk, kısalık ya da saniyesel olarak ortak özelliklere sahip oluyor. Uydu verileri Türkiye'deki depremin artçılarını, sonrasında büyük depremlerini kaydediyor. Uzmanlar da bu görüntüler için Kaliforniya'daki gelecek depremlere bakacak.

ABD'nin Jeolojik Anket Bilimcisi ve Danışmanı Ross Stein, "Türkiye'deki depremlerden çok büyük şeyler öğrenceğimize hiç şüphemiz yok" sözlerine yer verdi.

NYT'ye göre Kalofirniya'nın tarihinde Türkiye'deki kadar güçlü yalnızca 2 tane deprem olmuş: Biri 1906 yılındaki San Francisco depremi; diğeri ise 1857'deki Fort Tejon depremi.

Söz konusu depremler Türkiye'deki depreme benzer şiddetteymiş ve Los Angeles'in doğusunu oldukça fazla etkilemiş. Bunun yanı sıra uzmanları endişelendiren en önemli konulardan biri ise Kaliforniya fayının tıpkı Doğu Anadolu Fayı gibi yavaş enerji biriktirmesinden kaynaklanıyor.

Dr. Stein Doğu Anadolu Fayı'nın 'ikinci bir güçlü deprem fayı' içerdiğini ifade ederek San Adreas'ın da tıpkı onun gibi olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle de ABD'de gerçekleşecek olası bir depremde ikinci bir depremin yaşanması da muhtemel.

Analizde aynı zamanda başka bir uzman ise Türkiye'deki anormalliği şöyle ifade etti:

"Normalde 7,7'lik bir depremden sonra meydana gelecek olan maksimum depremin 6,8'lik olmasını bekliyorduk. Ancak 7,5'lik ikinci bir deprem, bizim beklediğimizden 10 kat daha güçlü."

ABD'li uzmanlara göre ise bunun nedeni fayın bulunduğu yerle alakalı. Yani ikinci deprem farklı bir fay kırığından geliyor. Şimdilerde uzmanlar aynı şeyin Kaliforniya'da yaşanabileceğini iddia ederek önceden önlem almaya çalışıyor.

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