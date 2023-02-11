ABD’li sismolog asrın felaketini değerlendirdi: Yıkıcı ve korkunç

"BU BÖLGE 1. DEPREM BÖLGESİ OLARAK YER ALIYOR"

Leicester Üniversitesi Risk Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Yıldız da Dünya kabuğunun, levhalar olarak adlandırılan iç içe geçmiş parçalardan oluştuğunu ve bu levhaların sıklıkla hareket etmeye çalıştığını belirterek levhaların birbirine değen kısımlarında zamanla bir baskı birikmesinin enerji olarak yüzeye çıktığını, böylelikle depremlerin oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin aktif bir deprem bölgesinde bulunduğunu vurgulayan Yıldız, "Her ne kadar bu gerçeği unutuyor olsak da kendisini acı bir şekilde maalesef bize hatırlatıyor." dedi.